【高盛推介】近期資金追捧恒指熊證
2019年11月06日 13:16
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股周二(11月5日)個別發展，當中道指及納指均創收市新高。市傳中方正敦促美國總統特朗普在簽署中美第一階段貿易協議前，取消今年9月對更多中國輸美商品加徵的關稅。
恒指自上周四(10月31日)起連升四日，周二升136點。周三(11月6日)早段則回落。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見近期資金追捧熊證，過去5個交易日皆錄得資金流入。當中周二有約6,270萬元。
觀察市場上的牛證，可見資金聚焦在最貼價條款的產品，但現時多隻產品已累積高街貨。因此投資者如計劃部署牛證，宜轉移考慮另一批較貼價並街貨較低的產品。當中可留意恒指牛證(64568)，收回價26,891點，行使價26,791點，換股比率10,000，槓桿比率35倍。
以及可留意收回價稍遠一點的恒指牛證(64041)，收回價26,797點，行使價26,697點，換股比率10000，槓桿比率31.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
熊證方面，在27,900至28,200點收回價為周二最受資金歡迎的熊證區域。投資者如計劃部署熊證，近熊選擇可留意恒指熊證(52105)，收回價27,834點，行使價27,934點，換股比率10,000，槓桿比率95.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
以及可留意收回價稍遠，在27,950至28,050點附近的恒指熊證(52223)及熊證(51981)。熊證52223，收回價27,988點，行使價28,088點，換股比率10,000，槓桿比率60.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。熊證51981，收回價28,057點，行使價28,157點，換股比率10,000，槓桿比率52.1倍，相同收回價熊證中槓桿最高。
而遠熊選擇則可留意恒指熊證(51994)，收回價28,238點，行使價28,338點，換股比率10,000，槓桿比率37.4倍，遠熊，適合中線部署。
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