樓價UPDATES：大量平盤獲吸納　二手交投放緩

由於大量減價筍盤上月已被市場吸納，令本月部分屋苑二手交投步伐略為減慢，天水圍栢慧豪園及豪廷11月份暫錄約3宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山近日連錄成交，景輝大廈B座低層3室，實用面積692方呎，三房間隔，以1,388萬元易手，實用呎價20,058元。原業主於1998年以548萬元買入單位，持貨21年帳面獲利840萬元。

●西半山雍景臺2座低層D室，實用面積1,048方呎，以三房包括套房間隔，獲買家以2,060萬元購入，實用呎價19,656元，單位12年升值93%。

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九龍區

●二手交投氣氛回暖，換樓活動轉活，又一村紫藤路1號一個花園複式戶，實用面積1,276方呎，採三房包括套房間隔，另設工人套房，附約534方呎花園。上址放盤多年，曾於2013年叫價3,000萬元，今年5月調整叫價至2,950萬元，現以2,806萬元連一個車位沽出，實用呎價21,991元。買家鍾情單位屬特色戶，小花園亦可供寵物玩樂，故決定入市自用。

●將軍澳君傲灣2座高層A室，實用面積507方呎，採兩房間隔，單位座向東方，外望毗鄰屋苑池園景及翠綠開揚景，以846萬元成交，實用呎價16,686元。據了解，原業主於2015年7月以650萬元購入單位，期內升值196萬元。

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新界區

●栢慧豪園1座低層A室，實用面積597方呎，以三房包括套房間隔，成交價688萬元，實用呎價11,524元。上址為原業主於2014年3月以392萬元買入，持貨近6年帳面獲利296萬元。

●元朗錦綉花園紫荊西路雙號屋，實用面積約950方呎，原則三房，現改為一房間隔，外望樓景。單位放盤約兩個月，業主原開價1,280萬元，經議價後減價100萬元或約7.8%，終以1,180萬元以交吉形式沽出，實用呎價12,421元。屋苑現時有40個放盤，叫價由930萬元起。

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