【即市分析】港交所季績符預期 最新部署係…
2019年11月06日 14:15
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東方產經專欄作者HS哥：中港股市反覆向上，受惠港股氣氛改善，香港交易所(00388)股價亦拾級而上，集團中午公布第三季業績，究竟炒唔炒得過？
睇番集團截至2019年9月底止首三季股東應佔溢利74.12億元，按年跌0.96%，每股基本盈利5.92元；單計第三季純利22.07億元，按年跌9.66%，不派息。純睇業績表現已經稍勝預期，加上市傳阿里或最快於11月啟動港上市計劃，消息同樣有利股價發力向上。
走勢上，該股股價自9月尾反覆向上，近期已升至250日線約250元水平，建議吼位買Call博爆上。港交瑞銀購(22180)，2020年2月到期，行使價265.2元，實際槓桿約12倍，溢價約9%。
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