【即市分析】港交所季績符預期　最新部署係…

睇番集團截至2019年9月底止首三季股東應佔溢利74.12億元，按年跌0.96%，每股基本盈利5.92元；單計第三季純利22.07億元，按年跌9.66%，不派息。純睇業績表現已經稍勝預期，加上市傳阿里或最快於11月啟動港上市計劃，消息同樣有利股價發力向上。

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