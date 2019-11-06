長江生命科技股價飆近倍　管理層：未知產品何時面世

據副總裁兼科學總監杜健明介紹，Seviprotimut-L是讓不幸罹患黑色素瘤的皮膚癌病人，在經外科手術切除黑色素瘤後3個月內開始注射，2年療程注射15劑，原理是激發人體免疫系統，產生對抗黑色素瘤的抗體及抗原特異性T淋巴細胞，防止及減緩癌病復發，而抗原乃從黑色素瘤細胞中萃取，所有人都適用。

Seviprotimut-L第三階段臨床測試乃為347名年齡介乎18至75歲、處於第二期B/C及第三期的黑色素瘤患者進行，約2/3人注射新藥，其餘注射沒有效力的「安慰劑」。觸發公司股價爆升的中期結果顯示，第二B/C期及60歲以下黑色素瘤患者，服用Seviprotimut-L的人之復發風險比僅服用安慰劑的人低76%。

余表示，集團會以此中期數據分析結果，跟美國食品及藥物管理局(FDA)商討下一步測試的方法等，但提到目前用於第三、四期通用的黑色素瘤疫苗，病人每年平均開支高達12萬美元。談及適用市場，他表示黑色素瘤病例約90%發生在歐美和澳紐，原因是當地膚色白。

杜指出，Seviprotimut-L填補了第二B/C期黑色素瘤的療法空缺，首先是黑色素瘤藥目前多在第四期，可是這些病人恐怕已病入膏肓，癌細胞擴散到其他身體其他部位。

儘管美國早於1995年已批准了針對第三期黑色素瘤的疫苗，可是副作用等同惹上了嚴重流感，而Seviprotimut-L注射後較為安全，注射位置的敏感等症狀可以搽藥膏或服用抗敏感藥便解決。他表示，目前第三期患者的藥效尚未明顯，或許要配合其他藥來治療；究竟會否先讓Seviprotimut-L用於第二B/C期患者，然後再試第三期，還有待研究。

杜續稱，今次試驗結果說明集團瞄準抗癌疫苗的方向有效，未來會專注亞洲人較常患上的癌症，就像肝癌沒有疫苗，這些在香港都有研發。據公關表示，如果Seviprotimut-L完全成功，公司可能會擴充研發團隊，如在古洞發展研發中心。

余又指，公司每年研發開支約為1.6億至1.8億港元，項目開支分布相當平均，沒有為了Seviprotimut-L忽略其他計劃。

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