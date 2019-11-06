花旗香港：信用卡業務料全年有增長　按息難大減

花旗銀行(香港)總經理林智剛表示，該行手機銀行應用程式推出後有助擴闊客源，今年8至10月新客戶數量增加五至六成，對於港府放寬按保計劃，他指放寬前後，按揭申請者反應相若，暫未見申請數目大幅上升，該行亦就新計劃審批發出內部指引。

近日有銀行加入削減按揭優惠，他指該行不會主動帶頭作減價戰，但會密切留意行業情況，至於按揭息率有否下調空間，他坦言，行業間進取程度難與舊時相比，大幅度減息空間不大，問及調高按息的可能性，他則認為目前機會不大。

8間虛擬銀行快將開業，他坦言銀行競爭加劇，無疑令營運帶來壓力，儘管預期有銀行以高息優惠吸引新客，但認為需同時注意優惠的持續性。至於社會局勢動盪對該行零售業務的影響，他指該行信用卡業務簽帳額有回落迹象，該行轉趨數碼業務、加上第4季有長假期的季節性因素，預期信用卡業務全年可持續錄得增長。

他並透露，該行客戶最快於本年底至明年初，可於自動櫃員機進行無卡提款。

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