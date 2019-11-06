數據公司Refinitiv：與港交所仍是強勁合作夥伴
2019年11月06日 15:00
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Neil Pabari
數據公司Refinitiv北亞區董事總經理Neil Pabari稱，倫交所收購公司一事已在早前公布，收購過程未完成，監管審批仍在進行中，預計最快在明年底完成收購。他對這項收購感到興奮。
Pabari不便評論港交所(00388)放棄收購倫交所的收購交易，但指公司仍然為港交所提供資料數據，是強勁的合作夥伴。他表示，公司數據中心遍布亞洲，包括新加坡、台灣及新加坡，為客戶提供專案解決方案。
Pabari指出，公司現階段投放大量資金在數據設備上，今年人手招聘數量跟往年相若，未知明年人手需求會否增加。他續指，公司亦開展不同計劃迎合市場需求，其中人工智能數據運用最受客戶歡迎，尤其為銀行業客戶進行數據收集、整理和分類。
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