數據公司Refinitiv：與港交所仍是強勁合作夥伴

數據公司Refinitiv北亞區董事總經理Neil Pabari稱，倫交所收購公司一事已在早前公布，收購過程未完成，監管審批仍在進行中，預計最快在明年底完成收購。他對這項收購感到興奮。

Pabari指出，公司現階段投放大量資金在數據設備上，今年人手招聘數量跟往年相若，未知明年人手需求會否增加。他續指，公司亦開展不同計劃迎合市場需求，其中人工智能數據運用最受客戶歡迎，尤其為銀行業客戶進行數據收集、整理和分類。

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