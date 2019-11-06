薩默斯警告：別天真！中美簽協議阻不到經濟問題

外國傳媒報道，美國前財長、現任哈佛大學經濟學教授薩默斯表示，就算中美將簽署首階段貿易協議，也不代表能解決目前全球經濟所面臨的問題。

他指出，若認為中美在簽署首階段貿易協議後，全球離「經濟天堂」只有一步之遙的話，就是在自欺欺人，因為仍有更深層次、更重大的問題，阻礙全球經濟快速增長。

他稱，即使中美簽署局部協議，兩國之間仍存在極大的緊張關係和不確定性，會對全球經濟構成壓力。再者，除了貿易戰，中國面臨經濟壓力、歐洲經濟放緩，也是造成目前全球經濟疲弱的原因之一。未來幾年，由於中國需要結構性改革、人口亦會迅速老化等，對全球經濟貢獻將低於以往。

他說：「我認為，中國未來10年將不會像過去20年般，如果能在未來10年成為全球經濟力量，就像近幾十年，我會感到驚訝。」

薩默斯早前預期，2020年底前美國經濟出現衰退的可能性達35%，敦促聯儲局繼續通過貨幣政策防止有關情況發生。

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