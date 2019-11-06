【專家點評】中資券商股可追落後

中金中期業績平穩，營業額102.億元人民幣(下同)，按年升15.7%；純利18.8億元，按年升15.3%；每股盈利0.442元，不派息。投行業務表現不俗，而境內債券承銷規模同比增長約90%至2,811億元，券商排名上升至第三，債券承銷團隊亦不斷擴充。

中國正在不斷開放金融市場，亦不斷完善資本市場，MSCI將再次提升A股在指數內的比重，由15%調高至20%。A股市場中長線而言，將更貼近國際水平。這趨勢會更有利於以機構投資者為主的內地券商，中金在新股、財富資產管理及債券承銷具優勢，未來業務肯定直接受惠

早前，中金以每股14.4港元(下同)配售新H股，集資25億元，金額不算大，卻反映市場對該股有需求，而其後股價亦穩守於配售價之上，市場信心十足。中港股市進入第四季開始回穩，似發展成年底升市的行情，中金現價估值並不昂貴，約1倍市賬率，短線具追落後的動力，建議14.6元吸納，目標價16.8元，止蝕可定於13.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人士）

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