【專家點評】中資券商股可追落後
2019年11月06日 15:15
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港股11月不乏利好消息，恒指走勢現突破，短期整固區間將上移至27,300至27,800點，除了強勢股，市場亦會追落後板塊，中資券商股便是其中焦點。中金公司(03908) 是內地券商股中質素較佳者，業務組合相對平衡，投行業務更表現突出，是中港新股回暖的主要受惠者。早前完成發售新股集資約25億元，進一步鞏固資本，短線動力轉強。
中金中期業績平穩，營業額102.億元人民幣(下同)，按年升15.7%；純利18.8億元，按年升15.3%；每股盈利0.442元，不派息。投行業務表現不俗，而境內債券承銷規模同比增長約90%至2,811億元，券商排名上升至第三，債券承銷團隊亦不斷擴充。
中國正在不斷開放金融市場，亦不斷完善資本市場，MSCI將再次提升A股在指數內的比重，由15%調高至20%。A股市場中長線而言，將更貼近國際水平。這趨勢會更有利於以機構投資者為主的內地券商，中金在新股、財富資產管理及債券承銷具優勢，未來業務肯定直接受惠
早前，中金以每股14.4港元(下同)配售新H股，集資25億元，金額不算大，卻反映市場對該股有需求，而其後股價亦穩守於配售價之上，市場信心十足。中港股市進入第四季開始回穩，似發展成年底升市的行情，中金現價估值並不昂貴，約1倍市賬率，短線具追落後的動力，建議14.6元吸納，目標價16.8元，止蝕可定於13.8元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人士）
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