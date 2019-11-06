挽救經濟！泰國央行減息0.25厘　泰銖應聲跌

泰國央行公布，政策委員會以5比2的結果，決定將利率下調至1.25厘，為史上最低，減息幅度為0.25厘，符合市場預期。

央行表示，減息是由於當地經濟增長低於潛在水平，並預期今、明兩年的通脹都會低於目標水平，同時擔心泰銖強勢，很大程度上會影響經濟發展，如有必要，將針對泰銖匯價採取進一步措施。

落實減息後，泰銖兌每美元報30.4，為10月中以來最低。泰銖在10月底更創下2013年5月以來新高，高見30.152兌每美元；兌每港元見3.8465水平。2019年泰國經濟有可能錄得5年以來最低增速，惟過去一年泰銖兌美元升值超過8%，在新興市場貨幣中表現最佳，抑制了該國的出口和旅遊業。

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