熱情退卻！內地科創板面世逾3個月　首見「破底」

外國傳媒報道，內地科創板面世逾3個月以來，首次出現有股份跌破招股價！

周二(5日)上市的久日新材，周三(6日)收市報66.35元人民幣(下同)，低於66.68元的招股定價，成為科創板7月22日開始交易以來，首隻收市「破底」的股份，同時創下科創板最快破底紀錄。另外，上市第6天的昊海生科在開市前交易跌破89.23元的招股定價，收市則報89.85元，回到招股價之上。

中國主板和科創板IPO近期雙雙提速，11月僅4個交易日，上市新股已達12隻，而10月全月為16隻；即將發行的郵儲銀行料創下2015年國泰君安上市以來的最大A股IPO。新股供應增加令投資者擔憂資金「抽乾」效應，而科創板的高發行市盈率、放寬漲跌停限制的交易規則，令其「破底」顯得更容易。

數據顯示，已有50隻新股於科創板上市，其中45隻平均市盈率達81倍，遠高於滬綜指的14倍。值得留意的是，即使一度破底，昊海生科的A股仍是H股股價的兩倍有多，而昊海A股上市首日股價一度高達H股的3倍。

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