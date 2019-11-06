【市後重點睇】圓匯升破109關　道期牛皮

2019年11月06日 16:13
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    美匯指數徘徊97.9；圓匯升越109關，最新報108.99，每百日圓兌港元約7.18；歐元兌美元報1.1077；英鎊報1.2876。港匯處7.8319。離岸人民幣(CNH)企7.0水平。金價處1,485美元；布油報62.61美元，紐油報56.96美元。道指期貨跌4點。
    ●市後關注點
    -17:00　歐元區10月服務業採購經理指數終值
    -21:30 美國第3季非農生產力
    ●港股連升5日，恒生指數全日升5點，收報27,688點。https://bit.ly/36EBPyA
    -長江生命科技股價飆1.5倍！管理層：未知產品何時面世。
    ●A股快報：滬綜指收跌0.4%，豬肉概念股下挫。https://bit.ly/2Cidsca
    ●亞洲股市：日股見逾1年高位，軟銀漲不足1%。https://bit.ly/2qmYeQy
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    ●【股匯攻略】納指高位受阻！https://bit.ly/2WOhORN
    ●港交所第三季純利22億元　按年倒退9.6%。
    -【專家分析】麥嘉嘉料港交所在240至260元區間上落。
    -【即市分析】港交所季績符預期，最新部署係... https://bit.ly/2PQtfab
    ●金管局：並無向虛擬銀行設置推出期限，個別將於今年底或明年初提供服務。
    ●港府：冀打造香港成為亞洲金融科技中心。
    ●傳WeWork放棄半數香港辦公空間，包括灣仔新據點。
    ●來港上市入直路！傳阿里巴巴下周尋求審批。
    ●薩默斯警告：別天真！中美簽協議阻不到經濟問題。
    ●數據公司Refinitiv：與港交所仍是強勁合作夥伴。
    ●花旗香港：信用卡業務料全年有增長，按息難大減。
    ●挽救經濟！泰國央行減息0.25厘，泰銖應聲跌。
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