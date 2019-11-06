歐股開市受壓　馬莎百貨升5%

據報中國施壓要在簽署首階段協議前美國先取消對華關稅，歐股開市受壓，當中英國富時100指數報7,382點，跌5點；德國DAX指數報13,147點，跌0.6點；法國CAC指數報5,851點，升4點。

英國零售商馬莎百貨6個月稅前盈利按年增長52%至1.53億英鎊，其股價開市升5.46%。

德國體育用品公司Adidas公布，第三季度淨利潤6.46億歐元，超出分析師預期，股價升1%。

寶馬汽車第三季度息稅前利潤增長33%，至22.9億歐元，而收入增長7.9%至266.7億歐元，股價開市跌0.17%。

法國興業銀行第三季度淨利潤和收入下降，淨利潤為8.54億歐元，收入則下降了8.4%，至59.8億歐元。法興開市升逾2%。

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