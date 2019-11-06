【fb直播】港股整固再上？
2019年11月06日 16:25
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港股連升第5日，惟升幅顯著放緩，周三(6日)走勢反覆，在27,700點水平爭持整固，投資者要唔要先行減磅？
即使中美貿談屢傳好消息，何解內地股市相對「吽哣」？人民幣急升、MSCI第三階段擴容A股、年底召開中央經濟工作會議等消息刺激下，A股可否追落後？
香港交易所(00388)公布，第三季純利按年急跌近一成至約22.1億元，拖累首三季純利下跌近1%至74.12億元，不過業績都係好過市預期，呢份成績表收唔收貨？傳阿里巴巴來港上市入直路，據報正尋求上市審批，可帶動港交所再上？
異動股有蒙牛乳業(02319)，股價盤中急挫6%過外。大行高盛引述公司管理層指，受原料成本上升影響，難達到下半年核心營運毛利率擴展目標，公司前景要看淡？
由銀城國際(01902)分拆的物業管理服務供應商銀城生活服務(01922)，首日掛牌，曾見2.74元，較招股價2.18元升約25%，其他物管股都有追捧，如佳兆業美好(02168)及雅生活服務(03319)均創新高，向上空間有幾多？
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