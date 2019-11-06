證監會禁止滙豐前客戶經理重投業界12個月

證監會公布，禁止滙豐銀行前客戶經理宋保君重投業界，為期12個月，由2019年11月6日起至2020年11月5日止。

證監會經調查後，決定採取上述紀律處分行動。調查發現，宋保君使用了由1名客戶預先簽署但未經填妥的申請表格，在2013年7月16日及2013年8月19日，為該客戶進行4宗單位信託基金交易，但事先沒有就有關交易取得該客戶的特定授權；及在2013年4月23日為該客戶進行2宗交易時，沒有建議她採用費用較低的方法，結果該客戶需多付大約5,000港元的費用。

證監會認為，宋保君的行為令其作為持牌人或註冊人的適當人選資格受到質疑。該會在決定上述紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括宋過往並無遭受紀律處分的紀錄。

有關個案由金管局轉介證監會跟進。

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