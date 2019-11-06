【飲食寒冬】牛氣、品越等經營商近月收入驟減
2019年11月06日 16:40
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擁有牛氣、品越等多個餐廳品牌的嚐高美集團(08371)發盈喜，預期截至9月30日止6個月收入將按年增長超過45%，淨利潤及股東應佔利潤增長超過1.05倍，主因是期內開設的更多餐廳，以及去年開業的餐廳貢獻了完整3個月的營業額；人均消費增加；改善整體成本控制。
然而，收益增長全部來自新開業的餐廳。由於香港目前動盪的直接結果，令同期未營業的餐廳以外的收益按年大幅減少。與2018年7月、8月及9月相比，同期餐廳的按月收益分別減少約1%、10%及11%。同期餐廳10月的初步收益數字顯示，較2018年10月減少約23%。
隨着同期餐廳的收益按年下降，集團預期業務將繼續惡化，直至香港能夠恢復正常。
嚐高美為一家旨在香港中高端顧客群提供越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團，通過13大品牌(包括品越越式料理、稻成亞丁京川料理、稻成小館、稻成京川滬、浦和日本料理、日本牛気涮涮鍋、Say Cheese、Sweet-o-logy及Rakuraku樂拉麵9個自有品牌，兩個聯營品牌Madam Saigon、湘薈以及兩個特許品牌Parkview、多賀野)，擁有並經營合計23家全服務式餐廳、2家快速服務式餐廳及1家甜品糖水餐廳。
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