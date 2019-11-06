港明年次季有望推5G！四網絡商斥6.6億奪相關頻譜

通訊辦公布，由11月4日開始的3.3吉赫頻帶拍賣於今日(6日)完成。透過拍賣推出該頻帶內的100兆赫頻譜，由4家流動網絡營辦商成功投得，頻譜使用費總額為6.65億元。有業界表示，期望於2020年第2季於香港推出5G服務。

通訊辦發言人表示，各暫定成功競投人須在今年12月11日或之前繳付上表指明的頻譜使用費，並須交付履約保證金以保證會履行提供網絡及服務的規定。頻譜指配將於今年12月生效，有效期為15年。

和電香港指，旗下投得30兆赫的3.3吉赫頻段5G頻譜，特別適用於室內範圍，有利日後於人流眾多的鐵路、辦公室及大型展覽中心等室內地方，提供5G服務。連同早前投得的3.5吉赫頻譜，公司合共擁有70兆赫的5G頻譜。

香港電訊表示，期望於2020年第2季於香港推出5G服務。公司稱，3.3GHz是為室內使用而設計，對補足3.5GHz頻譜極有價值，能在室內環境包括地底路段等負載較大的地方，提供額外的容量。3.3及3.5GHz頻譜可在同一設備使用，因此建網的額外成本極微。

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