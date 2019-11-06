上月3個新盤申請預售樓花 共涉近千伙
2019年11月06日 17:20
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發展商開始部署明年推盤大計。地政總署資料顯示，10月共有3個新盤入紙申請預售樓花同意書，共涉998伙。當中會德豐地產旗下啟德沐泰街12號第1期，提供399伙，預計落成日期為2022年6月1日，同系觀塘茜發道項目第2期，則會興建82伙，料2022年9月14日落成。同時，永泰地產(00369)位於屯門青山公路大欖段166號項目，設有517伙，上月亦已申請售樓，料2022年6月30日落成。
至於上月共有2個新盤獲批預售，分別為佳明集團控股(01271)經已開售的青衣明翹匯，及長沙灣恆大‧睿峰，分別提供776伙與414伙。而新鴻基地產(00016)原本申請預售樓花的東半山CENTRAL PEAK第1期，設有53伙，上月已獲批出轉讓同意書。
截至上月底，共有24個住宅項目待批售樓紙，共涉8,007伙，按月跌約3%。
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