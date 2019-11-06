跌市尋「抵」：花園城入場費回升至約500萬

花園城入場費由500萬元起。

九成樓按選擇不再局限於400萬元或以下單位，市場上車盤數目大增，部分大型屋苑首期只需「半球」。該新措施下，樓市氣氛轉旺，當中沙田花園城入場費回升至約500萬元起，較約半個月前高約20萬元或4.2%。

該項目由8座樓宇組成，分3期發展，樓齡都已超過30年，提供逾1,200個單位。該盤交通便利，距離港鐵沙田圍站只有約5至6分鐘步程，附近設有公園、商場及食肆，屬新界東傳統住宅地段。

進富地產鄭雄雯表示，新按保公布前，花園城入場費約480萬元，但新措施後，不少業主見市場氣氛轉旺，都主動反價或封盤。該物業目前有約50個買賣放盤，但貼市叫價僅佔約20%。事實上，上月中之前，該盤入場首期達百萬元，但目前金額減少一半，故吸引不少同區分支家庭，甚至外區上車客睇樓，惟盤源較緊絀，交投量未見增加。

上述叫價最平單位為1期雅麗閣中高層戶，實用面積297方呎，意向呎價16,835元，料放盤再有議價空間。她指出，同項目另一個面積較大的3期放盤，叫價達580萬元，以實用面積353方呎計，每方呎叫價16,431元。

以該入場盤計算，承做九成按保，首期只需約50萬元，最高貸款額450萬元。假設買家為首置客，需支付約15萬元從價印花稅。而以現時普遍供樓息率約2.5厘，還款期25年計算，每月供款約20,188元，當中已包括保費。

屋苑10月錄約3宗二手買賣，近期成交包括3期雅蕙苑極低層D室，實用面積312方呎，成交價480萬元，實用呎價15,385元。

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