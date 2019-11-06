證監會：營運虛擬資產交易平台可能屬違法

香港證監會發布《有關虛擬資產期貨合約的警告》指出，雖然虛擬資產(例如比特幣)期貨合約各具不同的條款和特點，普遍是容許投資者就相關虛擬資產，在某個未來日期的價格進行投機活動的工具，由於大多不受監管及高度槓桿化，故被認為具有極高的風險。

證監會續指，在香港，任何交易平台或人士若在未獲適當牌照或認可的情況下發售虛擬資產期貨合約及/或就虛擬資產期貨合約提供交易服務，均可能違反《證券及期貨條例》(第571章)或《賭博條例》(第148章)。

視乎虛擬資產期貨合約的形式，它們可能會被視為《證券及期貨條例》所指的「期貨合約」。除非某項豁免適用，否則任何人士若營運銷售或買賣「期貨合約」的平台，都須根據《證券及期貨條例》獲發牌或認可。

至今為止，沒有任何人獲證監會發牌或認可在香港銷售或買賣虛擬資產期貨合約。考慮到這些合約現時涉及的風險，為了保障廣大投資者，證監會不大可能會就經營有關合約的業務批出牌照或認可。

虛擬資產期貨合約亦可能被詮釋為《賭博條例》所指的差價合約。「差價合約」一詞在該條例中被界定為「一份協議，其目的或作用是依據任何種類的財產的價值或價格的波動，或依據一個指數或就該目的而在協議內指定的其他因素的波動，以獲取利潤或避免損失」。除非《賭博條例》明文認可，所有賭博活動在香港都是違法的。違反《證券及期貨條例》或《賭博條例》有關條文的人士可能會被檢控，一經定罪，將會受到刑事制裁。

另外，證監會亦發出《立場書：監管虛擬資產交易平台》，提及該會對虛擬資產採取的監管方針。

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