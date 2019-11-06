【深度解構】有協議又點？美續全方位封殺中國科企

中美達成第一階段貿易協議如箭在弦，市場同時憧憬「放生華為」會是協議的一部分，但有最新迹象顯示，一切的樂觀恐怕只會淪為空中樓閣。

【中國科企難做大】

外國媒體引述專家分析報道，美國正加大對中國科技公司施壓，即使兩國達成貿易協議，打壓也會是華府的長期戰略。

專家指，特朗普政府對中國科技巨頭的憂慮是由於國家安全問題，以及對美國公司的競爭威脅，限制中國科企會是貿易談判的籌碼，但即使達成貿易協議，中國科企的前景也不會變得明朗。

【全球唯一光刻機供應商延出貨】

事實上，日本傳媒周三(6日)獨家報道，繼日前傳出美國政府向台灣政府施壓，限制台積電向華為生產晶片後，歐洲最大半導體設備商、亦是全球唯一光刻機供應商ASML，已延後出貨「關鍵」半導體設備給中國。簡單來說，沒有ASML的光刻機，中國根本不能自己做到最新款的晶片。

媒體引述3名消息人士透露，中國最大電腦晶片製造商中芯為了生產新型的晶片，曾在去年4月向ASML落單訂購尖端半導體設備，然而，訂單的出貨情況已被改為「等待後續通知」。

消息人士稱，ASML延後極紫外光刻(EUV)設備的出貨，原因是不希望他們向中國供應最新晶片設備，令美國政府不高興。

總部位於荷蘭的ASML，是晶片生產工具極紫外光刻設備的全球「獨家」供應商，雖然它僅說是「延後」出貨，不排除未來可能會「放行」出貨給中國，但這決定顯然是對中國達成科技自主生產的一大打擊。

【全球獨家技術商又受壓力】

除ASML外，替華為代工生產的台積電本周初亦被傳出受壓力！簡單來說，一旦台積電不供貨給華為，對華為科技產品的出貨量必然受到影響，因台積電擁有全球「獨家」技術。

報道指出，美國政府正促使台灣限制台積電出貨給華為，儘管該報道遭到台積電否認，但「空穴來風」某程度上亦反映了該公司在中美雙方的競逐下陷入兩難。

【華為命運確實睇美國】

事實上，華為近日預計，在「穩定情況」下，2020年智能手機出貨量按年增可望增長20%。該公司定下了3個情景：

●「穩定情況」下，明年智能手機出貨量增20%左右

●「最好情況」下，可能增長40%

●「最壞情況」下，輕微增長

資料顯示，華為智能手機部門為該公司帶來「一半以上」收入，今年主要出貨地區是中國。

【TikTok成最新狙擊目標】

除了華為，其他中國科企也持續受狙擊！據報，在中國大熱的短視頻應用程序TikTok，已成為美國最新的狙擊目標。

報道指，一個關注國家安全的聯邦委員會，正對兩年前TikTok母企字節跳動，在收購美國社交媒體應用程式Musical.ly一事進行審查。其中，有3名參議員要求特朗普政府，對該應用程式構成的潛在國家安全和隱私威脅進行審查。

有分析認為，部分人對中國擁有一家在美國及西方迅速發展的科技公司愈來愈擔心。華府對這家公司的調查，可使美國一些美國社交媒體公司，例如Facebook和Snap，免受TikTok競爭威脅。

【曠視科技考慮推遲香港IPO】

打壓又何止現有成熟的科技，連未來大勢也要壓下去！外媒近日報道，中國人工智能(AI)初創企業曠視科技，正考慮推遲在香港進行首次公開招股(IPO)的計劃。

此前，該公司被美國商務部列入「實體清單」，但上月曾有報道稱，曠視科技仍有意推進上市計劃，最快在11月初舉行上市聆訊。

然而，近日得悉，曠視科技不得不面對現實，目前的不確定性在於被美國納入「實體清單」，令公司在招股時可能達不到目前估值約40億美元，故正考慮是否推遲上市。

【美前財長警告：別對中美局勢天真！】

面對美國咄咄進逼，美國前財長、現任哈佛大學經濟學教授薩默斯最新表示，就算中美將簽署首階段貿易協議，也不代表能解決目前全球經濟所面臨的問題。

他指出，若認為中美在簽署首階段貿易協議後，全球離「經濟天堂」只有一步之遙的話，就是在自欺欺人，因為仍有更深層次、更重大的問題，阻礙全球經濟快速增長。

他稱，即使中美簽署局部協議，兩國之間仍存在極大的緊張關係和不確定性，會對全球經濟構成壓力。再者，除了貿易戰，中國面臨經濟壓力、歐洲經濟放緩，也是造成目前全球經濟疲弱的原因之一。未來幾年，由於中國需要結構性改革、人口亦會迅速老化等，對全球經濟貢獻將低於以往。

他說：「我認為，中國未來10年將不會像過去20年般，如果能在未來10年成為全球經濟力量，就像近幾十年，我會感到驚訝。」

薩默斯早前預期，2020年底前美國經濟出現衰退的可能性達35%，敦促聯儲局繼續通過貨幣政策防止有關情況發生。

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