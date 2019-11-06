新方針！證監會：虛擬資產交易平台可申請發牌

證監會周三(6日)發表立場書，闡明關於虛擬資產交易平台的新監管框架。在香港營運並就至少一種證券型代幣提供交易服務的平台，現時可向證監會申請發牌。虛擬資產即以數碼形式來表達價值，例子包括「加密貨幣」、「加密資產」及「數碼代幣」。

立場書強調，證監會只會向能夠符合嚴格監管標準的平台營運者發牌。這些標準與適用於持牌證券經紀商及自動化交易場所的標準相若，但同時納入了額外規定，以處理與虛擬資產有關的特定風險。

舉例來說，證監會將施加發牌條件，規定平台營運者僅可向專業投資者提供其服務，並確保其客戶充分認識虛擬資產，以及必須制定嚴格的納入準則以篩選可在其平台買賣的虛擬資產。此外，持牌平台將會被納入證監會監管沙盒，在一段期間內接受密切及嚴謹的監管。

證監會的新監管框架符合國際標準制定機構的建議，並將有助投資者識別哪些交易平台同意接受規管或監督。然而，證監會希望闡明，在持牌平台上買賣的虛擬資產將不會受到適用於以傳統方式銷售證券或集體投資計劃的相同監管制度所規管。此外，如平台僅買賣不屬於香港法例下證券定義的虛擬資產或代幣，證監會便無權向該平台批給牌照或對其進行監管。

本會今天(6日)亦發出了聲明，告誡投資者注意與購買虛擬資產期貨合約有關的風險，原因是這些合約大部分都不受監管、高度槓桿化和容易出現極端價格波動。

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