【名家筆陣】方保僑：港明年迎接5G時代

上星期中國工信部與三大電訊營運商，舉行了5G商用啟動儀式，標誌着中國已正式進入5G的年代。

中國移動、中國聯通及中國電信等，分別推出了5G月費套餐，入場月費為128元人民幣，下載速度為500Mbps，包括了30GB數據，但是通話分鐘比較少，中國電信和中國聯通均為500分鐘，而中國移動則只有200分鐘。

較高容量的套餐就由298至598元人民幣不等，數據分別由100至300GB不等。惟以上皆不是無限上網套餐，超出數據用量後，中國聯通和中國電信的每GB收費均為3元人民幣。

有內地網民指，以5G的高速，不消一星期便會將30GB數據用完。我想指出，其實這個想法是錯誤的，舉個例子，現時以4G下載一部2GB的影片，大概需時4分鐘，同樣若以5G下載，則只需幾秒鐘。

然而，大家要知道，觀看這條2GB的影片可能需時約兩小時，利用串流觀看根本不需要即時下載影片，所以推出5G服務最重要不單只是速度，而且在每平方公里的範圍內，4G只可以連接幾萬個裝置，但是5G可以連接100萬個裝置，有利日後物聯網及車聯網的發展。

而5G的低網絡時延(Low Network Latency)，更可以實現以往很多不可能的任務，例如遙距微創手術，以及利用5G作即時高清，甚至4K電視廣播。

香港真正推出5G服務，應要待明年第3至4季，我相信屆時的5G入場月費，應該與現時的4G服務相約，因為5G服務推出初期，覆蓋範圍應該不會太全面，相宜的服務價格可以吸引更多用戶轉用5G。等待5G覆蓋較為全面後，才會稍為調整價錢，同時4G服務價格應該亦會再下調。

香港有很多喜歡測試新產品和新服務的用家，所以我相信隨着5G服務真正推出後，屆時有更多手機支援，以及相應5G的增值服務陸續推出，5G的市場應該不愁客路。

方保僑

資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長

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