中環Hot Talk：計算成交量方法大不同

在商業世界之內，成交量可說是其中一個最常用到的概念，或者你現在心裏都已有一個成交量的概念，甚至把這個概念視為理所當然，如果要你現在解釋甚麼是成交量或者會覺得有點多餘，但想深一層卻不能否定成交量這個概念，其實未必只有一個標準。

說到成交量，香港一般慣用的理解是「單邊計算」，即是一個買家和一個賣家去交易一個單位，就計算為一宗成交，又或者在股票市場有一個買家與一個賣家達成若干股數的交易，這個若干股數便是成交量。

不過，我最近留意到內地幾家商品期貨交易所宣布，明年起將成交量由「雙邊計算」改為「單邊計算」。

所謂雙邊計算就是一買一賣一張期貨合約會把成交量計算為二，並非如香港或很多金融市場慣用的計算為一。

其實很難斷言雙邊計算是錯誤，只不過這是比較古老的計算方法，而現時已經比較少用，即使是內地的股指期貨也是採用單邊計算的方法，所以這幾間內地商品期貨交易所，也表示此舉措是為與國際接軌。

即使調整雙邊計算這項因素後，內地的商品期貨交易所的成交量已經成為世界前列，或者現在已再沒有「谷」數的需要，甚至為了避免成交量看起來太過誇張吧。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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