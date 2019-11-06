聖誕遊日有着數！每百日圓兌港元或下試7.17 半年最抵

外國傳媒報道，由於日本近日公布的一系列經濟數據表現均不理想，令日圓匯價受壓，兌每美元連跌3日，周三(6日)一度見109.18，目前報109.2；每百日圓兌港元曾見7.1739，為今年5月以來最低。日圓期貨顯示，美元兌日圓近期仍有測試109.3的可能，換言之，今年聖誕去日本可能有着數。

有分析指，隨着日本近期服務業和製造業數據均表現不佳，失業率也自30年低位回升，日本經濟下行的風險依然明顯，意味日本央行超寬鬆立場難以動搖，加上外圍避險情緒降溫，皆令日圓匯價偏弱。

【服務業不濟】

事實上，日本周三(6日)公布的一項調查顯示，當地服務業活動在10月出現3年以來首次下滑，主因是強颱風及消費稅上調，拖累了需求，並為日本經濟發出警號。

該數據為日本10月Jibun銀行服務業採購經理指數(PMI)，經季調後從9月的52.8，降至49.7，為2016年9月以來，首次跌破50盛衰分界線。

負責編制數據的機構IHS Markit經濟學家Joe Hayes稱，不幸的是，服務業似乎較難以抵消製造業疲態，可能繼續打擊2019年餘下月份。面對生產疲弱及海外需求下降，導致出口下滑，令政府可能在年底要求追加支出的傳聞甚囂塵上。

【製造業更衰】

另一邊廂，作為日本支柱產業及製造業指標的10月新車銷量暴跌24.9%，主因是全球經濟放緩及強颱風影響。其中，本田汽車銷量暴跌40.5%，豐田汽車下降21.7%，日產汽車挫36.9%。

對此，日本汽車製造商協會發言人表示，不能說上調消費稅沒有影響，但有必要檢查幾個月的趨勢。

【失業率】

另一個警號是日本失業率上升。11月1日公布的數據顯示，日本9月失業率自近30年低位回升，印證日本10年以來最繁榮的就業市場或已見頂！

日本總務省的數據顯示，9月經季調失業率升至2.4%，高於市場預的2.3%。回看7月和8月的失業率均為2.2%，是1992年以來最低。

數據亦顯示，9月僱主求才與僱員求職的比例降至1.57，低於市場預期1.59，並低於去年年底至今年初的逾40年高位1.63，也反映日本就業市場的榮景恐見頂。

【日圓期貨有啟示】

據美國芝加哥商品交易所數據顯示，日圓期貨市場周二(5日)的持倉量連續第2個交易日上升，增加了近1.38萬份合約，為自今年4月12日以來最大單日增幅。

根據大戶手影，美元兌日圓下一個目標位可能在109.3左右，即每百日圓兌港元有機會下試7.17邊緣。

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