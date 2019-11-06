全球經貿戰：美議員推動禁基金投資中國股票法案

美國財經媒體彭博社報道，根據周三(6日)將在參議院提出的一項兩黨法案顯示，一家美國政府退休基金將被禁止投資中國股票。該法案旨在打消有關這類投資將損害美國國家安全，並為中國經濟和企業增長提供助力的擔憂。

該法案將阻止聯邦退休儲蓄投資委員會(Federal Retirement Thrift Investment Board)，允許旗下基金投資在中國內地交易所上市的股票。此前，該委員會打算到明年，調整旗下一隻基金的基準，以反映一隻包含中國公司的指數，不過這決定可能會推遲。

法案的牽頭人是共和黨參議員盧比奧和民主黨參議員Jeanne Shaheen，他們稱，這隻指數包含了受美國制裁和出口管制的公司。他們表示，用聯邦工作人員的退休資產投資這類公司，可能會帶來安全風險，並且損害美國利益。

盧比奧在一份聲明中說：「美國投資者永遠都不應該犧牲我們國家的未來繁榮，而成為北京崛起的財富資金來源。」他又表示，聯邦退休儲蓄投資委員會「不應強迫美國服役人員和聯邦僱員，在無意中破壞他們每天努力保護的美國國家安全利益。」

不過，儘管該法案獲得兩黨支持，但不能保證參議院會對此進行審議，並付諸表決。

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