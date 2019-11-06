德銀警告：歐金融業影響力大不如前　就是因為負利率

外國傳媒報道，德國最大銀行德意志銀行高管周三(6日)警告，歐洲金融行業的影響力已大幅下降，用來提振歐洲各經濟體的主要武器，正讓情況變得更糟糕。

德意志銀行總裁Karl von Rohr表示，歐洲的銀行和保險公司已明顯不如從前，目前只有一家的市值仍然位列全球20強，而2008年金融危機前則有6家！他說，儘管挑戰很多，從貿易戰到英國脫歐，再到香港和智利動盪，但低利率和負利率給銀行業帶來的逆風，只會讓這些挑戰相形見絀。

他說：「歐洲金融業面臨的最大挑戰，是持續和結構性的低利率環境，負利率會顛覆長期存在的不確定性，是金融體系的一個負擔。」

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