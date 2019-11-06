全球經貿戰：中法簽逾千億元協議　擴大肉類進華

外國傳媒報道，法國總統馬克龍周三(6日)到訪中國期間，雙方就航空、能源，以及農業等領域，簽署價值150億美元(約1,170億港元)合約。

據悉，當中包含批准20家法國公司向中國出口家畜、牛肉與豬肉。法國總統辦公室發聲明表示，家畜出口的範圍將擴大至鴨、鵝、鵝肝。

能源方面，北京燃氣集團和法國公用事業公司Engie，同意在天津設置液化天然氣終端和儲備設施；法國道達爾石油(Total)將與中國申能集團成立合資公司，將天然氣分配到長三角地區。

中法亦承諾在2020年1月31日前，就法國歐安諾(Orano)的核廢料處理廠建造計劃達成協議，該廠原計劃設置於中國江蘇省連雲港市，在受當地居民極力抗議後取消。

另外，兩國同意推動300架空中巴士A350飛機交付，並加大空中巴士在中國的投資力度。

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