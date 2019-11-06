日本電子業巨擘：歐洲初創有不同想法 可與美國匹敵
2019年11月06日 20:28
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(美聯社圖片)
外國媒體報道，日本消費電子業巨擘索尼(Sony)的風險投資部門對歐洲的科技發展感到非常樂觀，並認為可以與美國競爭。
Sony創新基金(Sony Innovation Fund)的首席執行官Gen Tsuchikawa表示，當該基金成立時，他認為其主要由美國投資組合組成，但當開拓歐洲市場時，才發現歐洲有許多不同的想法。
他表示，質疑歐洲高科技領域已經落後於美國和中國的想法。雖然中美兩國都在硅谷和深圳等工業中心建立了龐大的科技公司，但歐洲在許多方面仍在尋找自己的科技巨頭。
Tsuchikawa表示，錢就在這裏，機構投資者更願意在後期的幾輪融資中押注歐洲初創企業。他稱有一些聰明的人，他們的想法可以在歐洲擴展，所以認為市場很樂觀。
事實上，Sony創新基金投資了瑞典音樂初創公司Tracklib和柏林電競公司Dojo Madness。他又稱特別專注於娛樂領域的領域，例如游戲和音樂。
Sony最近成立一個為「創新成長風險投資公司」（Innovation Growth Ventures）的新基金，投資者來自日本主要銀行及Sony自有資金，規模有望達2億美元。
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