繼續看淡！IMF下調歐經濟預測 通脹遠未達標
2019年11月06日 21:29
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)再度看淡歐元區經濟，估計2019年實際經濟增長僅1.4%，大幅低於2018年的2.3%，為2013年以來最差；2020年料僅反彈至1.8%。
IMF並將歐元區今年通脹預期由1.3%下調至1.2%，2020年通脹預期由1.6%下調至1.4%，2021年由1.7%下調至1.5%。換言之，歐元區通脹遠未達歐央行的2%目標。
IMF警告，歐元區製造業危機可能蔓延至服務業，呼籲區內政府要推出財政舉措應對經濟放緩。
個別國家方面，IMF將法國今年經濟增速由1.3%下調至1.2%，同樣下調2020年和2021年的經濟預期；英國今年經濟增速由2018年1.4%下降至1.2%，預計2020年有序脫歐後，增速將反彈至1.4%；預計意大利經濟今年停滯，2020年經濟增速為0.5%；將德國經濟增速預期由0.8%下調至0.5%，2020年由1.7%下調至1.2%。
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