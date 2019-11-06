樓價UPDATES：將軍澳新都城月內交投活躍

將軍澳新都城本月交投向好，至今暫錄7宗成交，平均實用呎價約16,957元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●新都城3期都會豪庭2座高層H室，實用面積631方呎，採三房包括套房間隔。單位9月開價1,100萬元，經連番議價後，累減199萬元，以901萬元易手，實用呎價14,279元。原業主於1999年4月以277萬元入市，帳面獲利624萬元。

●長沙灣碧海藍天3座中高層F室，以兩房間隔，向西南望海景，實用面積496方呎。業主以約2萬元放租1星期，即吸引區內客洽詢，議價後輕微減價500元，以1.95萬元租出，實用呎租約39.3元。據悉，新租客心儀單位企理兼價錢合理，因此睇樓1次即決定承租。

●奧運站一號銀海8座中層C室，實用面積665方呎，屬三房包括套房間隔，獲同區家庭買家以約1,510萬元購入，實用呎價約22,707元。原業主於2010年4月斥資約788萬元購入，期內升值約92%。

●西南九龍帝峯•皇殿7座中層B室開放式戶，向東南，實用面積約300方呎。上址放租3個月，原意向月租約1.6萬元，議價後減價1,000元，以1.5萬元租出。

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新界區

●屯門嘉悅半島1座低層A室兩房戶，實用面積434方呎，有租客鍾情該區鄰近家人，方便照應，而且單位附有部分家電，故雖然業主未有提供議價空間，但仍決定以1.2萬元承租，實用呎租為27.6元。若以業主購入價計，回報率約2.4厘。

●大圍薈蕎2翼高層C9室，實用面積252方呎，以開放式間隔，以1.2萬元租出，實用呎租47.6元。新租客感屋苑樓齡新，間隔合用，即租入單位自住。以業主於2017年購入價513萬元計，回報率約2.8厘。

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