【夜市UPDATES】市場乏消息　美股及港夜期變動不大

美國企業業績期高峰已過，加上中美貿易談判及英國脫歐的相關消息已被消化，市場缺乏新消息，美股早段牛皮。道指報27,470點，跌22點或0.08%；標指報3,072點，跌1.8點或0.06%；納指報8,409點，跌25點或0.3%。港股夜期報27,721點，跌20點，高水32點。

美國總統特朗普較早前在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「股市(全部3大指數)昨天(5日)再創歷史新高！你真的非常榮幸有我成為你的總統(講笑)。好好花你的錢！」

國際貨幣基金組織(IMF)再度看淡歐元區經濟，估計2019年實際經濟增長僅1.4%，大幅低於2018年的2.3%，為2013年以來最差；2020年料僅反彈至1.8%。IMF並將歐元區今年通脹預期由1.3%下調至1.2%，2020年通脹預期由1.6%下調至1.4%，2021年由1.7%下調至1.5%。換言之，歐元區通脹遠未達歐央行的2%目標。

不過，歐股變動不大，德國DAX指數報13,152點，升3點或0.03%；英國富時100指數報7,376點，跌11點或0.15%；法國CAC指數報5,858點，升11點或0.2%。

【22:36】市場消化中美有望達成首階段貿易協議的消息，美股周三(6日)開市早段好淡爭持，道指跌36點，至27,456點；納指跌25點，至8,409點；標指跌3點，至3,071點。

外媒報道，施樂(Xerox)擬以270億美元現金加股份收購惠普公司(HP Inc.)。惠普股價早段漲13.64%，至20.91美元，施樂則升1.24%，報36.82美元。

召車App公司Uber股份解禁，股價早段挫6.35%，至26.24美元，創上市後新低。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。