金曹　雙管齊下食年尾升浪

自從恒指突破27,000點之後，愈升愈有，主要是影響大市的4個負面因素，除香港的社會動盪仍未平息外，美中貿易談判很大機會達成第一階段協議，近日人民幣轉強升穿7算，而困擾市場多時的英國「硬脫歐」在12月12日大選後有望解決。加上美聯儲局減息及每月購買600億美元短債紓解流動性，似乎2019年又係年尾例旺。

不過「FL二南方恒指」是不會派發股息的，由於這個產品是追蹤恒生指數的表現，現時買入27,600水平，到28,400仍有3%水位，「FL二南方恒指」是兩倍槓桿，投資10萬元會有6%，即6,000元水位。期權操盤手如認為第4季可食1,600點升浪，除了買入「FL二南方恒指」之外，可以同時沽出1,600點價外CALL，即沽出12月29,200 CALL，收取期權金160點或8,000元當作額外的股息。

年結前大市走向不定，但贏輸有數得計。在27,600水平買入70萬元「FL二南方恒指」，其實即是等同控制140萬元等同恒指表現的股票組合，或差不多是一張期指好倉的價值。如由現價27,600點升1,600點到29,200，即是指數升5.8%，因「FL二南方恒指」是兩倍槓桿，即可升兩倍或約11.6%，70萬倉即可贏8.1萬元。如12月結算剛好是29,200點，即日開倉沽出的12月29,200 CALL可收取160點，或收取所有8,000元期權金，即是無論年尾如何大升，買「FL二南方恒指」兩倍槓桿同時又Short CALL的組合，最大利潤約8.9萬元。

若年結上升少於5.8%，「FL二南方恒指」仍可贏2倍回報高於27,600點的升幅，再加全數8,000元Short CALL 29,200期權金。就算恒指在年結恒指維持在27,600兩個月沒有改變，那仍可賺取29,200 Short CALL的8,000元期權金。

最壞打算是跌至27,000點年結，那雖然輸了恒指點數，但「FL二南方恒指」的損失可以由Short CALL補償。若年結低於27,000又不拆倉，就會有損失了。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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