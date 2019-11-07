康宏環球冀復牌　盡力符合監管要求

他對傳媒指，餘下一成工作包括公布兩個半年和兩個全年業績，而會計部工作近尾聲，相信很快可公布。當中，公司需為前管理層造成的損失撥備。

公司2017年尾起捲入多宗官司，執行董事兼康宏理財服務行政總裁冼健岷說，2018年公司曾出現大量理財顧問流失的問題，惟幸去年生意不跌反升10%。至於2019年至今生意按年升25%，員工生產力按年升45%。公司亦一直增聘人手，現有理財顧問1,352名，相信年底時可增至約1,400名。據悉，公司今年收到的大學畢業生管理培訓生職位申請人數逾100名。

冼氏又稱，公司不集中於單一地區市場，業務以香港為主，內地生意佔兩至三成，在澳門公司也領有牌照和有據點，最近有不少內地人到澳門簽保單。

此外，吳榮輝表示，公司近年買入多家英美的金融科技公司，短期內會將這些公司引進香港。當中，數碼銀行Tandem Money暫不考慮向金管局申請虛擬銀行牌照，但不排除一兩年後會申請，此公司暫時會在香港做一些毋須牌照的業務，例如戶口整合業務。

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