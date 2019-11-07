林嘉麒　大市整固　仍有力再上

恒指周一突破向上，重上了牛熊線上，惟近日投資市場未進一步有重大利好消息，投資在等待關於中美貿易簽署的落實消息，美股、A股及港股暫時整固屬正常。恒指過去兩日高低波幅不到300點，低位見27,500點有支持，未試過下試250天線(27,400點)。另外，周二及周三於27,700點見輕微阻力，高不成低不就，市場惟有觀望。不過，技術走勢上，恒指10天線已升穿了100天，小黃金交叉形成，恒指短期仍可向好，估計250天線有較大支持。

A股近日回勇有一定幫助。首先，離岸及在岸人民幣升穿過七算水平，儘管現時七算水平並不是甚麼的攻防區域，實際意義未見太大，但以近期缺乏方向的情況下，此水平可改善投資者進一步情緒。畢竟自9月以來，新一輪關稅的影響下，市場對於中國經濟增長存疑，貨幣走強或反映投資者未來的期望，人民幣續升對股票市場有一定的動力。不過，也不要期望太高，近期美元略為轉弱後，短期進一步走弱因素未見太多，估計因此人民幣短線也會在七算附近徘徊，6.9至7.1的上落機會高。

另一方面，人民銀行周二進行了中期借貸便利(MLF)操作，令市場驚喜的是，利率比上月操作下降了0.05厘報3.25厘，為3年來首次調降MLF利率。操作金額與到期金額大致相符。人行在10月未有減低MLF利率，連帶貸款市場報價利率(LPR)也沒有下降，或與臨近年尾，經濟增長面臨壓力、中長期銀行資金成本上升有關。

要穩增長，實體經濟融資成本需要進一步降低。自人行今年推出LPR新機制，8月1年期LPR為4.25厘，較舊制4.31厘下降；到9月份時，1年期LPR為4.2厘，再降5個基點，惟10月就停下來，沒有再減。由於LPR每月20日由銀行報價，所以今月20日的LPR再下調5個基點至4.15厘機會就相當大。雖然LPR利率下調並不代表傳統的減息，但是實質貸款利率的確是調低了，因此是積極作用。只是周二A股上升後，暫時無以為繼，滬綜指仍受制於3,000點大關，暫未能突破向上，可留意短期中美貿易消息能否進一步帶動A股向上。

另外，可留意美國10年期與2年期國債息差由8月份最低的負數，已轉為正數外，息差近期亦見進一步拉闊，數字上已重回去年底。令孳息曲線傾斜一直是聯儲局的目標，代表了美國經濟「沒有問題」及「正常」的期望，美股自然繼續創新高。在基本因素不變的情況下，市場風險胃納會因此進一步上升，代表美股將可繼續試新高。當然，近期孳息曲線的正常，與聯儲局放水有關，因此也不要太高興。反映假若日後經濟數據轉差，美股調整風險就更大了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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