梁志麟　初創投資泡沫爆破

近期市場關注環球政局發展，可幸的是英國脫歐及中美貿易談判均未有引發任何危機。似乎相關持份者都明白在經濟增長轉弱下，若不幸引爆上述政治炸彈，除賠上自己政治生涯外，更有機會進一步打擊消費及投資信心，導致國家陷入衰退。

環球政局暫喘定，科技業卻出現變化。事緣經營共享辦公室的科技公司WeWork於八月份申請在美國上市，但有媒體發現公司出現嚴重虧損，分析員亦質疑公司未來轉虧為盈的能力。WeWork最終要取消上市，並因為現金流不足，需大幅裁員及出售公司資產，兼且接受由日本軟銀集團提出的95億美元緊急融資方案。

WeWork年初時的估值達470億美元，為美國估值第二高的獨角獸，到最後需投資者注資避免倒閉，事情發展猶如過山車，並改變未來幾年創投甚至科技投資的發展。首先，今次WeWork事件確定累積多年的創投泡沫已經爆破，未來幾年初創投資勢必進入冰河時期。

WeWork能成獨角獸，除因近年資金成本比以前低外，Facebook、Amazon等企業的成功亦令投資者憧憬所謂的獨角獸將帶來過百倍回報。今次事件無疑令投資者回歸現實，以理性合理的角度重新審視初創投資。

事實上，WeWork管理層雖然標榜自己為科技公司，但美其名只是分租辦公室予其他公司，科技含量極少，其他公司亦可以輕易複製經營模式。即使WeWork最終在美國上市，股價亦只會長期低迷。

初創公司亦將進入汰弱留強的狀態。股神巴菲特有一句名言：「潮退後便知誰沒穿泳褲」。意思指在股市暢旺、雞犬皆升時，要賺錢並不難；但股市氣氛降溫時，投資者有沒有實力便高下立見。現時創投市場亦一樣，短期內難轉虧為盈，科技含量不足及重資產的公司將會成為半生不死的殭屍企業，甚至倒閉。一些盈利欠佳但科技含量較高的公司，將有機會被其他大型企業收購。只有極少數的初創企業可以成功上市，並繼續擴展其業務，例如Airbnb。

今次WeWork的失敗，令部分投資者擔心同樣是獨角獸，經營共享租屋Airbnb的前景。事件無疑打擊Airbnb的上市之路，將來的估值或集資能力亦可能下降，但要留意Airbnb已連續兩年取得盈利，而且主要負責網上平台，屬輕資產企業，估計未來上市仍有一定的吸引力。

WeWork事件亦影響環球科技股的前景，投資者將對高估值企業變得審慎，過百倍市盈率的上市公司將會減少。事實上，大型科技股例如Facebook、Amazon等企業的盈利增長高峰期已過，投資者不願給予高估值的情況下，股價表現很大機會較以往失色。

不過，散戶不宜對科技股的長線前景過分悲觀。大多數人在十多年前未曾想像手提電話將發展成智能電話，並衍生出社交媒體、移動支付、電子商貿等發展，難保未來幾年5G網絡的發展，同樣會衍生出其他新行業的發展及普及。

總括而言，WeWork的事件雖然打擊初創及科技股的投資氣氛，但行業的未來絕非黑暗，散戶可以趁這段冷靜期花點耐性，觀察及找尋可以翻天覆地的企業，下一隻Facebook或Amazon一定會出現。

交通銀行香港分行策略師 梁志麟

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