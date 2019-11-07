艾雲　Nike換帥加快數碼轉型

帶領了Nike逾13年的行政總裁Mike Parker將在明年1月退下，換上董事會另一成員、eBay前行政總裁John Donahoe。由運動用品公司紅褲子出身的管理層，換成從科技公司空降的高層，表明了Nike要加快數碼轉型步伐。

Parker在Nike工作近40年，從研究部門做起，至2006年當上行政總裁。即使在他帶領的13年間，運動用品市場經過多番激烈競爭，公司股價在這段時間內升了近9倍，足以給他正評。他公布卸任的同日，對手Under Armour創辦人兼行政總裁Kevin Plank也將會離職，原因卻是銷售成績慘不忍睹。

Nike早已不止售賣運動用品，在過去10年不斷發展運動相關的科技。曾推出的科技產品有Nike+iPod的計步器，之後2012年推出運動手帶Nike+ FuelBand，帶起智能手帶熱潮，但賣了兩年便停產，改為與董事會成員庫克的蘋果公司合作，推出Apple Watch Nike+。還建立起運動社群，旗下的跑步手機程式有超過5千萬用戶。Nike近年亦有不少玩味科技產品，如倣效《回到未來》的自動綁鞋帶波鞋Adapt Huaraches。

近年Nike又積極發展網店，以及用數據驅動業務營運。來自網上的收入去年達104億美元，佔整體的30%，還在快速增長。為完補這方面的技術，最近頻頻收購科技初創公司，如先後收購人工智能預測客戶需求的Celect和數碼內容成效分析的TraceMe，而去年又買下消費者數據分析公司Zodiac和電腦視覺公司Invertex。

換上IT人Donahoe當新行政總裁，正是加快趨向發展數碼技術。Donahoe最為人熟悉是eBay前行政總裁，也是現在掌管商業雲端服務公司ServiceNow。在他領導之下，ServiceNow快速增長，是炙火可熱的軟件即服務。這公司專做企業內的IT服務、IT營運管理，一切講求數碼體驗。若他將同一體驗套用在Nike，會進一步發展網上生意，帶給消費者不同的體驗。

業界也在討論，行政總裁人選正在轉變，Donahoe的任命似乎在揭示新趨勢。

艾雲

在財經界打滾多年後，投身資訊科技行業成為i世代。

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