彭偉新　醫療股有條件做好

港股雖然未能再度明顯上升，不過，恒指仍然上試27,700點水平，進一步逼近28,000點的心理大關。不過，整體成交額不算太突出，反映出投資者的入市興趣仍不太明顯，尤其是投資者擔心大市在累積逾千點升幅後，進一步上升的空間會受到限制。

況且，港股要再上升，必須有更好的消息支持，特別是中美將於11月簽署的首輪協議文本的消息已經被市場所消化。因此，美股近日走勢亦開始作出回軟，或令到港股上升動力受到限制。預期恒指雖然短期未會即時出現見頂，但在現水平繼續往上升，其上升空間顯然較之前為低。暫時恒指或會以整個自4月高位30,280點開始形成的跌浪總跌幅，以黃金比率61.8%作為反彈目標，恒指的上望空間為28,200點。

集團未來會繼續以加強與行業內巨頭合作，及以併購作為發展策略。平安好醫生於8月跌至28.55元水平見底後，股價迅速反彈，並形成了一浪高於一浪走勢，升上64.5元水平後作出回吐，雖然股價向下跌穿10天線及20天線，但在上日跌至50天線見50.55元後即時回穩，主要是該水平正好是股價由低位28.55元升抵64.50元的升浪總變幅的38.2%回調目標。

投資者可以在54元買入，等股價作進一步的反彈，上望之前的高位64.50元，只要股價未有跌穿50天線，可以毋須止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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