施羅德投資管理　高收益債券的利與弊

鑑於宏觀經濟及地緣政治不明朗因素持續升溫，我們就投資者應否對高收益債券保持警惕作出了分析。目前的宏觀經濟環境為投資者帶來挑戰，環球經濟放緩及通脹溫和。與此同時，各央行似乎再度轉向較寬鬆的政策，而地緣政治的緊張局勢亦已升溫。通常由不利的經濟環境所導致的商業周期下行，可以為高收益債券投資者構成多項不利的趨勢。

舉例，部分公司的信貸評級或會被下調，因而影響其借貸能力，迫使部分投資者不得不沽售這些公司的債券。隨着商業環境愈趨艱難及銷售下降，更多公司或將難以償還債務利息。此外，由於投資者將因應降低投資組合風險或對市場負面消息作出反應，風險資產有可能會遭到更廣泛的拋售。考慮到經濟環境，部分投資者對承擔風險愈來愈緊張已是意料中事。

企業債券(即由公司發行的債券)是由分析師根據公司實力及透過買入其債券向之借貸的風險程度進行評級劃分。最高質素及最低風險的是AAA評級。AAA、AA、A或BBB級別的債券被視為投資級別；BB、B、CCC、CC或C級別被劃分為高收益債券。高收益債券的風險相對較高，因此債券持有人或貸款方可獲派發的的利息亦相對較高。然而，風險愈高，獲取更吸引投資回報的機會亦將愈高。

在對的時間投資對於回報表現顯然非常重要。在市場下跌後，估值通常會稍為下降，因而會是較理想的投資時機。高收益企業債券以往亦是這樣，長期表現非常穩健，在市場拋售後往往會強勁回升。雖然這與「趁低吸納」的投資格言互相呼應，詳盡的分析對於發掘這類機會依然至關重要。

環球金融危機便是清楚的例證。2008年，泛歐洲高收益市場下跌了31%，而美國高收益市場亦錄得了26%的跌幅。這兩者均於次年分別出現85%及58%的強勁回升，更於2010年進一步上升超過15%。在2007年底至2010年期間，美國及泛歐洲高收益指數的回報分別為34%及31%，按年升幅為10%及9.5%。這是總回報，亦即是債券價格變動加上債券支付的利息收益。帶動着這段期間以及長期市場回報的，正是利息收入。

雖然這看起來很有吸引力，但愈高的收入或利息亦反映着愈高的相關風險，尤其高收益公司無法償付定期利息的風險更高。

儘管如此，債券孳息率亦不一定能夠準確或合理地反映風險水平。孳息率較高的債券或許會較為吸引，然而，其背後的風險有可能加劇。一般來說，高收益發行人通常是小眾及專業領域的小型公司。因此，債券孳息率走勢與公司基本因素不一致亦很常見。

發行債券的公司需要根據「債券」的條款支付利息及最終償還結欠所有債券持有人的債務，這些條款均刊載於相關法律文件之內。有別於債券，股票收益是由公司管理層酌情決定及取決於公司表現，以股息形式支付。鑑於目前的環球不明朗因素，我們當然需要採取慎重及明智的投資策略。投資者確實需要謹慎對待風險較高的資產類別。然而，我們認為在構建投資組合及作出投資決定時注意不同市場獨特及細微的特點同樣重要。

施羅德投資管理固定收益投資總監 Jonathan Harris

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