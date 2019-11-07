楊俊文　日圓金價走勢利好股市

美國減息、香港減最優惠利率、更多中美貿易戰細節曝光，例如減少/取消已開徵的關稅都為全球股市推供動力，美股破頂、歐洲逼近新高、日股大升、A股升近3,000點、港股都升至支持位27,500點。預計在臨近正式簽署首輪中美協議前將會出現更短期頂部，到正式簽署後則會出現調整。

一直以來，人民幣匯價都與中美貿易戰保持一定關係，好的時間人民幣升或平穩，壞的時候急跌。人民幣兌港元由1.23高位跌至1.09，跌幅達一成。若果人民幣這個超級跌浪真的完結，匯價必須最少反彈0.382，即重上1.14水平，與現價仍有多達2%距離。人民幣主要是官方開價，美方一直希望人民幣升值，如果中方認為中美協議真的能簽署並落實，中方好大機會把人民幣進一步推高；相反則暗示，中方對美國仍是半信半疑。

日圓方面，已有很久沒有突破過108，下一水平如能進一步回至110水平，全球股市將進一步上升。金價也在周三(6日)重回1,500美元樓下，都是利好。

此一波，港股投資者最需要留意的是，金價、日圓、美股、人民幣等的調整水平。若能守在支持位樓上的可看高一線；相反，如果又再打回原形，則後市並不樂觀。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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