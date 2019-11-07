歐股收市靠穩　法興升逾3%

投資者消化企業盈利表現，歐股收市靠穩。英國富時100指數收報7,396點，升8點或0.12%；法國CAC指數收報5,866點，升19點或0.34%；德國DAX指數收報13,179點，升31點或0.24%。

英國零售商馬莎百貨6個月稅前盈利按年增長52%至1.53億英鎊，其股價收市跌0.19%。

德國體育用品公司Adidas公布，第三季度淨利潤6.46億歐元，超出分析師預期，股價全日下跌5.35%。

寶馬汽車第三季度息稅前利潤增長33%，至22.9億歐元，而收入增長7.9%至266.7億歐元，股價收漲0.98%。

法國興業銀行第三季度淨利潤和收入下降，淨利潤為8.54億歐元，收入則下降了8.4%，至59.8億歐元。法興全日升3.41%。

－－－－－－