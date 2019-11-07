美股收市：三大指數窄幅上落　Uber挫近4%

市場消化中美有望達成首階段貿易協議的消息，美國股市周三好淡爭持。道指收報27,492點，跌少於1點；標指收報3,076點，升2點或0.07%；納指收報8,410點，跌24點或0.29%。

New York Life Investments經濟師Lauren Goodwin表示，投資者負面情緒出現，反映美股過去數周的升勢可能非常脆弱，其只是基於熱情而不是任何基本數據。

他續說，除非經濟增長有實質的改善，否則美股上漲可能難以持續。

外媒報道，中美元首會面的時間可能推遲至12月，因為兩國仍在決定「首階段」貿易協議的條款及簽署地點。

報道指，美國總統特朗普將於12月3至4日到倫敦與北約(NATO)領袖會面，他可能會在出訪之前或之後，與中方簽署貿易協議。

個股方面，外媒報道，施樂(Xerox)擬以270億美元現金加股份收購惠普公司(HP Inc.)。惠普股價收市升6.36%；施樂則升3.58%。

召車App公司Uber股份解禁，股價全日急跌3.82%，收報26.94美元。

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