外媒：中國太保洽購瑞士再保險股權　涉20億美元

消息人士稱，作為交易的一部分，瑞士再保險同時將斥資5億至10億美元購買中國太平洋保險的少數股權。該人士透露，相關談判已進入較深入階段，協議可能很快達成，但也不排除談判推遲或破裂的可能性。

瑞士再保險周三發表聲明稱，該公司尋求通過購買中國太平洋保險發行的新證券，以對後者進行投資。目前雙方還沒有達成最終協議，具體將取決於中國太平洋保險是否決定推進證券發行交易。

中國太平洋保險於9月曾稱，計劃在倫敦證交所上市發行全球存託憑證(GDR)，而出售GDR將不超過其A股股本的10%，籌資所得款項將用於補充資本並為海外發展提供資金。

一位知情人士透露，瑞士再保險可能通過GDR投資中國太保。瑞士再保險的一位代表拒絕置評。

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