【獨家消息】滙豐發高成數按揭指引　仍需符四大要求

政府放寬高成數按揭保險後，香港金融管理局迅速釐清監管要求。消息透露，滙豐銀行近日發出內部指引，就彈性處理利率上升的壓力測試時，要求按保申請人的供款與入息比率上限為65%，同時必需符合固定收入等四大要求。

政府於10月中放寬按揭保險，800萬元或以下物業可敍做最高九成按揭，800萬至1,000萬元物業亦可敍做最高八成按揭，而且未能符合壓力測試的首次置業人士，仍可申請敍造高成數按揭，保費則會因應風險因素作額外調整。

不過，措施推出後，銀行對於壓力測試的監管問題存盲點，金管局遂迅速致函銀行釐清要求。

消息指，滙豐近日根據按保新措施，向前線銷售人員發出內部指引，包括彈性處理高成數按保申請時，若申請人進行假設利率上升3厘的壓力測試時，未能符合供款與入息比率，不得超過60%的原有要求，仍要符合以下四大條件，而有關指引已即時生效。

第一項是壓力測試下的供款與入息比率上限為65%，並因應個案作審批，其次是客戶申請時並無持有任何住宅物業，第三項則是所有申請人均要為固定受薪人士，最後是根據金管局容許銀行承做的按揭成數下（即不計算按揭保險部分，一般為六成按揭），申請人仍需符合壓力測試下的供款與入息原有要求。

值得留意，該行在指引中提及，若涉及村屋等物業類別，按保下的最高按揭成數，亦會較一般私人住宅物業低5至10個百分點，即是400萬至800萬元村屋，按揭成數為樓價的80至85%。

滙豐發言人回覆東網查詢時表示，該行繼續採取審慎的方式去檢視申請，確保相關評估符合監管機構的指引和規定，並會根據客戶的財務狀況、過往記錄及還款能力等因素考慮按揭貸款申請，視乎個別情況作出決定。他又指，自公布放寬按揭成數的相關措施後，該行一如以往接納按揭申請。

有銀行界人士指，市場一直觀望大型銀行指引及審批按揭的準則，相信滙豐此舉有利中小型銀行接受高成數按揭申請時，作參考之用，料其他大型銀行接受高成數按保申請及審批，亦會回復正常。不過，由於現時已近年底，料中小型銀行待大型銀行批出個案後，在明年首季陸續加入接受高成數按保市場行列。

花旗銀行（香港）總經理林智剛表示，政府放寬按保後，暫未見申請數目大幅上升，該行亦有就新計劃審批發出內部指引。他續指，該行不會主動帶頭作減價戰，坦言銀行對按揭業務進取程度不如以往，大幅度減息空間有限，但目前加按息的機會亦不大。

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