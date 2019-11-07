新股專輯：東曜藥業以6.55元定價
2019年11月07日 07:07
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今日有5隻新股公布招股結果，其中香港第11間未有盈利或收入生物科技企業東曜藥業(01875)公布，發售價定為每股6.55港元，為招股價範圍下限，集資淨額約5.114億元。倘超額配股權獲行使，將收取的全球發售所得淨額料約5.427億元。認購一手(400股)中籤率15%，最少認購20手(即8,000股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購11.95倍，而國際發售股份已獲適度超額認購。
中國心內介入器械製造商康德萊醫療器械(01501)發售價定為每股20.8元，為招股價範圍上限，淨籌7.58億元。認購一手(200股)中籤率30%，最少認購7手(即1,400股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超購266.97倍，而國際發售股份已獲超額認購。
石油專用管製造商達力普控股(01921)發售價定為每股1.59元，為招股價範圍下限，淨籌4.263億元。若超額配股權1,846.4萬股股份獲行使，額外所得淨額約2,860萬元。認購一手(2,000股)中籤率60%。香港公開發售錄得超購1.53倍，而國際配售已獲輕微超額認購。
益美國際控股(01870)發售價定為每股0.97元，淨籌8,570萬元。認購一手(2,500股)中籤率25%。香港公開發售錄得超額認購19.13倍，而國際配售未錄超額認購。
中國酒店用品商城營運商信基沙溪集團(03603)發售價定為每股1元，淨籌2.358億元。認購一手(3,000股)中籤率80.02%。香港公開發售錄得超購3.58倍，而國際發售已獲輕微超額認購。
上述股份將於周五(8日)於主板掛牌。
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