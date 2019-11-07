金斯瑞12月將發布骨髓瘤治療關鍵臨床進展

LCAR-B38M和JNJ-68284528(JNJ-4528)是正在試驗中的用於復發性和或難治性多發性骨髓瘤(RRMM)的B細胞成熟抗原(BCMA)的嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)治療。

LEGEND-2 (NCT03090659)是一項正在進行的單臂、開放式1/2期臨床研究，在中國參與研究的4間醫院中共有74名受試者，評估LCAR-B38M治療復發/難治性多發性骨髓瘤的療效和安全性。

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