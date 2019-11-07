金斯瑞12月將發布骨髓瘤治療關鍵臨床進展
2019年11月07日 07:15
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(互聯網)
金斯瑞生物科技(01548)公布，將於12月7及9日的美國血液學會(ASH)會議上，發表LCAR-B38M和JNJ-68284528(JNJ-4528)的關鍵臨床進展，包括在中國進行的LEGEND-2研究的長期隨訪臨床研究，以及基於首次人體試驗的LEGEND-2臨床研究在美國進行的CARTITUDE-1臨床研究的初始資料。
LCAR-B38M和JNJ-68284528(JNJ-4528)是正在試驗中的用於復發性和或難治性多發性骨髓瘤(RRMM)的B細胞成熟抗原(BCMA)的嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)治療。
LEGEND-2 (NCT03090659)是一項正在進行的單臂、開放式1/2期臨床研究，在中國參與研究的4間醫院中共有74名受試者，評估LCAR-B38M治療復發/難治性多發性骨髓瘤的療效和安全性。
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