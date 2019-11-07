【市前重點睇】美股窄幅上落　油價下跌

●美匯指數企97.95，離岸人民幣(CNH)低見7.0142，港匯升上7.8264，日圓兌美元漲至108.94，歐元跌至1.107，英鎊低企1.2857。金價升上1,490美元。油價跌逾1%，布油跌穿62美元，紐油低見56.33美元。道指期貨窄幅上落。

●外媒報道，中美元首會面的時間可能推遲至12月，因為兩國仍在決定「首階段」貿易協議的條款及簽署地點。

-美國商務部長羅斯表示，對中美達成第一階段貿易協議持樂觀態度。

●美國10年期國債孳息率跌3.01點子，報1.8283厘。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，看不見目前有必要進一步減息，但仍要留意未來數據如何。

●美國第三季非農業生產力意外下跌0.3%，是近4年來首跌，有別於市場預期升0.9%。

●紐約期油收報每桶56.35美元，跌0.88美元或1.54%；布蘭特期油收報每桶61.74美元，跌1.22美元或1.94%。

-傳石油輸出國組織及盟國(OPEC+)最大產油國不會在下月會議上推動進一步減產，更有可能堅持目前的生產目標。

-另有報道指沙特將推動OPEC在沙特阿美IPO前減產。

●即月恒生指數夜期收報27,705點，跌36點，高水16點，成交16,686張。

●港股ADR指數收報27,595點，跌93點。

●紐約期金收報每安士1,493.1美元，升9.4美元或0.6%。

●國際貨幣基金組織(IMF)再度看淡歐元區經濟，估計2019年實際經濟增長僅1.4%，大幅低於2018年的2.3%，為2013年以來最差；2020年料僅反彈至1.8%。

●外媒引述知情人士透露，中國太平洋保險正在洽談斥資至少20億美元收購瑞士再保險股份，指該公司尋求在海外建立合作夥伴關係。

●加速未來布局！內地正式啟動6G研發。

●港明年次季有望推5G！四網絡商斥6.6億奪相關頻譜。

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