【專家點評】金價繼續受制於1520美元

世界黃金協會全球第三季黃金供求報告顯示，全球2019年第三季黃金的總需求量為1,107.9噸，按季只略減少33.9噸或約3%，這減幅實在有點令人喜出望外。

印度於7月初起便加徵黃金入口關稅，由10%增至12.5%。而中國第三季經濟增長亦放慢至6%。中印均屬黃金需求大國，這一切可視為不利黃金需求因素。

但實際數字顯示，第三季全球黃金需求只見微量下跌，當中值得留意是首飾需求雖見按季大跌13%，但投資需求卻按季大增37%。這正解釋了為何在飾金需求減少下，黃金整體需求未有出現顯著跌的原因。

按筆者計算，現貨金於第三季平均價為1,474.05美元，較第二季平均價1,308.69美元明顯高。第三季黃金投資需求大增，相信是與當時市場對中美貿易轉惡、擔心英國可能硬脫歐及中東局勢不穩等憂慮的加深所致。

現在回看，上述市場的憂慮已一一消減，這可不利黃金的投資需求。相反，影響着飾金需求的利淡因素如印度增加黃金入口關稅及中印經濟轉弱等卻未見改善。料上述因素或會繼續令金價於1,520美元遇上阻力。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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