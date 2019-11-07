【股民熱話】經濟愈差　愈要瞓身股市？

香港經濟第三季按季錄得負增長，由於已連續兩季錄得負增長，故已進入技術性衰退。經濟持續轉差，但觀乎10月港股未見股災，11月至今更持續飆升，眨眼恒指不但已重上牛熊分界線，更正向28,000點關挑戰，到底係咩玩法？

首先，本來經濟與股市的短線表現，並沒有必然的關係，時差因素足以令兩者表現在短時間內出現南轅北轍的現象。

事實上，影響投資市場的因素甚多，經濟差其中一項有利投資氣氛的，乃政府出招維穩經濟，尤其是減息放水，增加市場流動性，變相對資產價格帶來支持。老實講，實體經濟唔可能一時三刻就會好起來，游資借政策消息入股市短炒圖利顯得更便捷，並造就了經濟轉差但股市飆升的怪現象！

事實上，今年首季，港股亦曾出現類似的情況。去年末季香港經濟增長倒退，中美貿易戰對香港出口貿易業的打擊開始浮現，可恒指就由今年初的低位24,900點水平，反覆升抵4月高位見30,280點。回看其實去年第三、四季股市下跌，已率先反映第四季的經濟表現，故當在今年初壞消息證實，股市反而隨市場流動性增加等因素而抽高。身處現時的港股，第三季的跌市是否早已反映經濟數據表現，第四季港股表現又會否成今年首季翻版，值得大家思考。

另一個因素，乃港府出招力托樓市。即使睇好政府放寬樓按措施有利樓價表現，但買樓的投資金額門檻高，且限於印花稅不能隨買隨放短炒獲利。反觀股市的入場門檻遠比樓市低，即買即賣具流通性。若然睇好政策支持樓市政策，真金白銀入樓市，倒不如借道股市短炒一轉，風險冇咁大，進退亦較容易。

筆者有感，如今無論是中國內地，抑或香港，樓市泡沫已是燙手山芋，鬆不得亦動不得。想推動資產價格上升，發揮財富效應，以激活消費和投資信心，就得靠股市。基本上，如今港股已由內地資金(北水)揸莊，香港散戶只有跟緊北水步伐，別被圍繞經濟數據的悲觀情緒牽制，多分析市場流動性表現，免得錯失進入黑暗期前的瘋狂派對。

東方產經專欄作者 帥哥

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