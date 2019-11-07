基石藥業披露腫瘤藥品研究進展

CS1001-201是一項旨在評價CS1001單藥治療復發或難治性結外自然殺傷細胞(NK)/T細胞淋巴瘤(rr-ENKTL)的單臂、多中心II期臨床研究。試驗的主要目的為考察經過獨立影像評估委員會(IRRC)評估的客觀緩解率(ORR)。結外NK細胞/T細胞淋巴瘤(ENKTL)屬於成熟T細胞和NK細胞淋巴瘤的一個亞型，於亞洲的發病率顯著高於歐美。目前研究發現，EB 病毒(EBV)感染與 ENKTL 的致病機制有關，EBV感染通過提高腫瘤細胞PD-L1的表達，誘導免疫耐受，從而促進腫瘤生長。

CS1001是由基石藥業開發的在研抗PD-L1單克隆抗體，由在納斯達克的美國公司Ligand Pharmaceuticals授權引進的OMT轉基因動物平台產生。其已在中國完成I期研究劑量爬坡。在針對多個適應症的Ia期及Ib期研究中，表現出良好的耐受性并產出持續的臨床獲益。目前，CS1001正進行多項臨床試驗，在中國，其臨床項目包括針對多個癌種的1項多臂Ib期試驗，兩項註冊性II期試驗和3項III期試驗。

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