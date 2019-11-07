出手太低冇得傾！傳Tiffany要求提高收購價

美國珠寶首飾公司Tiffany(蒂芙尼)早前證實獲全球最大奢侈品集團LVMH單方面提出收購，涉資145億美元(約1,131億港元)。不過，外媒引述消息報道，Tiffany認為LVMH提出的每股120美元的出價太低，遠遠低估公司價值，無法成為談判的基礎。

報道指出，Tiffany向LVMH要求將報價提高後，才會願意讓對方審閱集團保密的財政資料。據悉，LVMH有興趣商討及提出新的收購建議，但雙方仍在商討細節。

此前，市傳Tiffany董事會認為收購作價應升至每股140美元。

Tiffany行政總裁Alessandro Bogliolo為另一奢侈品牌Bulgari(寶格麗)前高層，曾擔任LVMH旗下化妝品銷售業務Sephora的北美營運主管。在其領導下，Tiffany建立電子商務業務，並嘗試以更實惠價錢的吊墜、耳環，以及新穎的設計以吸引年輕消費者。

不過，LVMH認為Tiffany需要花費更多去重塑和營銷其品牌，而收購Tiffany將增加LVMH在新娘及鑽石範疇，以及美國奢侈品消費者中的曝光率。有傳如果達成協議，LVMH計劃將Bulgari和Tiffany的品牌分開。

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